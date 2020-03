EMERGENZA CORONAVIRUS MALAGO' / L'emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio il sistema calcio italiano. Dall'Assemblea di Lega di oggi dovrebbero arrivare novità importanti in merito alle partite da recuperare e alle prossime in calendario.

Del momento critico è tornato a parlare il presidente del Coni Giovanni: "Il calcio si deve adeguare a quella che è la realtà sotto gli occhi del paese, non può andare avanti da solo - ammette ai microfoni di 'Tgcom24' - Si deve navigare il più possibile a vista cercando di fare una programmazione".

TOKYO 2020 - "C'è il rischio rinvio? Ho un unico riferimento, che è il Cio. Parlo quotidianamente con Losanna, non c'è nessuna controindicazione da parte del Cio".