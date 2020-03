CALCIOMERCATO JUVENTUS KANE / Si apre una crepa sulla permanenza di Harry Kane al Tottenham. Il centravanti inglese, al momento fermo per un infortunio alla coscia, stando al 'Daily Telegraph' starebbe riflettendo sul possibile addio agli 'Spurs' a fine stagione. La qualificazione alla prossima Champions League potrebbe essere decisiva, con la squadra di Mourinho al momento fuori dai primi quattro posti in Premier. Le news di calciomercato e gli ultimi aggiornamenti: Clicca Qui!

Senza Champions il Tottenham potrebbe ridimensionare le proprie ambizioni e avere un budget ridotto a poco più di 55 milioni di euro per rinforzare la squadra nel prossimo mercato estivo.

Calciomercato Juventus, suggestione Kane se lascia il Tottenham

Nei prossimi mesi il club londinese discuterà con Kane del suo futuro, con il presidenteche tenterà di blindare il centravanti con il rinnovo del contratto (in scadenza nel 2024) e un ingaggio superiore rispetto ai 12 milioni di euro che percepisce attualmente.

Le big d'Europa sono in agguato per Kane, su tutte Real Madrid e Barcellona. Anche il Manchester United sarebbe pronto ad inserirsi nella corsa al 26enne attaccante, mentre è al momento difficile un eventuale affondo del City vista la squalifica per due anni dalle coppe europee. Ad osservare la situazione con un certo interesse potrebbe esserci pure la Juventus, a caccia di un top player in attacco per il dopo Higuain. Oltre ad Icardi, Gabriel Jesus e Werner, anche Kane sarebbe una soluzione al vaglio di Paratici e della dirigenza della Continassa. Il goleador della nazionale dei 'Tre Leoni' avrebbe una valutazione non inferiore ai 170 milioni di euro.

