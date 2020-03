Calciomercato Milan, Thiago Silva vuole Messi

CALCIOMERCATO MILAN FUTURO THIAGO SILVA PSG BARCELLONA / Futuro tutto da scrivere per Thiago Silva. Il brasiliano ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno giugno: il giocatore ha manifestato la volontà di continuare ad indossare la maglia del Psg ma Leonardo - come più volte raccontato - non è dello stesso avviso. A fine stagione dunque, salvo clamorosi colpi di scena, le strade si separeranno. D'altronde il dirigente brasiliano, ex Milan, ha già apparecchiato la tavola per il sostituto di Thiago Silva:

Il nome in cima alla lista dei desideri del Psg è quello di Koulibaly: l'africano è pronto ad intraprendere una nuova avventura e sposare il progetto dei francesi. Da Parigi, negli ultimi giorni, sono arrivate news che spingono fortemente verso questa direzione.

Il centrale di De Laurentiis avrebbe infatti acquistato casa - da quattro milioni di euro - nel capoluogo francese.

Calciomercato, Thiago Silva sogna il Barcellona di Messi

Thiago Silva è dunque sempre più lontano dal Psg e in cerca di nuova sistemazione. L'obiettivo è quello di continuare a giocare nel calcio che conta almeno per altri due anni per arrivare ai prossimi Mondiali al massimo della forma. Nelle ultime settimane è tornata di attualità l'ipotesi Milan con l'agente che ha strizzato l'occhio al club rossonero. L'attuale situazione societaria però non facilita di certo le cose. I prossimi mesi saranno quelli decisivi per capire cosa ne sarà del futuro di Thiago Silva.

Nel frattempo dalla Spagna giunge notizia di un sogno da parte del centrale brasiliano: secondo quanto riporta 'MundoDeportivo', l'ex Milan vorrebbe giocare con Lionel Messi. Al momento non ci sono stati contatti tra le parti ma se ci fosse una minima apertura da parte del Barcellona, il club spagnolo diventerebbe la priorità di Thiago Silva.

