CALCIOMERCATO ROMA SMALLING / La Roma è al lavoro in vista della prossima stagione e uno dei punti fermi sembra l'intenzione di confermare Chris Smalling. Il difensore di proprietà del Manchester United è uno dei principali protagonisti dell'annata, per riscattarlo dai Red Devils servono 20 milioni di euro circa.

La 'Gazzetta dello Sport' ribadisce che i giallorossi potrebbero effettuare l'investimento soprattutto in caso di qualificazione in, senza il quarto posto viceversa sarebbe tutto più difficile. In Premier League, il giocatore è molto seguito daed, ma ci penserebbe molto bene prima di fare uno 'sgarbo' allo United, con cui è rimasto in ottimi rapporti. La sua intenzione principale, comunque, sarebbe quella di rimanere in giallorosso, dove ha trovato un ambiente ideale.