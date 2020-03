Napoli-Inter, emergenza Coronavirus: UFFICIALE, partita rinviata!

NAPOLI INTER EMERGENZA CORONAVIRUS COPPA ITALIA / L'emergenza Coronavirus non si placa e il pallone è sempre più nel caos, con i calendari stravolti. Dopo il rinvio di Juventus-Milan, anche Napoli-Inter non verrà disputato questa settimana.

Il match valevole per la semifinale di ritorno di, che si sarebbe dovuto giocare domani allo stadio San Paolo, non si giocherà come da programma.

Si attendeva l'ufficialità da parte del Prefetto di Napoli che è appena arrivata.