CALCIOMERCATO INTER ALONSO / L'Inter si rifà il look a sinistra. Non basta l'innesto a gennaio di Young, con Marotta e Ausilio a caccia di un puntello di spessore sulla corsia mancina.

Il preferito della dirigenza nerazzurra e di Antonioresterebbecome scrive 'Tuttosport', anche se al momento non sarebbe facile convincere ila liberare l'ex Fiorentina che il tecnico salentino portò a Londra ai tempi dell'esperienza sulla panchina dei 'Blues'.

LEGGI ANCHE >>> Inter, ESCLUSIVO Marcos Alonso padre: "Tornare in Serie A? Mio figlio ama l'Italia"

Calciomercato Inter, da Emerson a Kostic: le alternative ad Alonso

Le alternative allo spagnolo però non mancherebbero all'Inter. In lizza ci sono anche Marcos Acuna, Kostic oltre ad Emerson Palmieri e Kurzawa. Le news di calciomercato e gli ultimi aggiornamenti: Clicca Qui! Obiettivi meno complessi da raggiungere, anche se per il nazionale azzurro e il francese del PSG ci sarà da vincere la concorrenza della rivale Juventus.