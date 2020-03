Serie A, emergenza coronavirus: oggi il nuovo calendario, la proposta della Lega

SERIE A CORONAVIRUS NUOVO CALENDARIO / Giornata decisiva per il futuro della stagione in Serie A. Nuovo terremoto dal punto di vista del calendario, con il rinvio di Juventus-Milan e quello possibile anche dell'altra semifinale di Coppa Italia, Napoli-Inter. Stamani si riunirà il Consiglio di Lega per l'approvazione del nuovo calendario: il benestare sarebbe arrivato da parte di tutte le squadre, ad eccezione dell'Inter, che chiede di disputare Inter-Sampdoria prima di Juventus-Inter. L'orientamento, stando anche alle ultime indicazioni che potrebbero arrivare dal Governo, sarebbe quello di giocare a porte chiuse, per evitare lo stop definitivo alla stagione.

Serie A, il nuovo calendario

Ecco il riassunto di quello che dovrebbe essere il nuovo calendario da qui a fine annata. Si dovrebbe ripartire, nel weekend, dalle gare della 26a giornata rinviate. Dunque, sabato 7 marzo alle 20.45 Sampdoria-Verona, domenica 8 marzo alle 20.45 Udinese-Fiorentina, lunedì 9 marzo alle 18.30 Milan-Genoa, Parma-Spal e Sassuolo-Brescia, alle 20.45 Juventus-Inter. A seguire, la 27a giornata con Verona-Napoli (venerdì 13 marzo ore 18.45) e Bologna-Juventus (venerdì 13 marzo ore 20.45), il programma di sabato 14 marzo prevedrebbe Spal-Cagliari (15), Genoa-Parma (18) e Torino-Udinese (20.45). Domenica 15 marzo, Lecce-Milan alle 12.30, Fiorentina-Brescia e Atalanta-Lazio alle 15, Inter-Sassuolo alle 18 e Roma-Sampdoria alle 20.45. I recuperi di Torino-Parma, Verona-Cagliari e Atalanta-Sassuolo si svolgerebbero mercoledì 18 marzo alle ore 18.30.

Nel weekend, successivo la 28a giornata, così distribuita: sabato 21 marzo(15),(18) e(20.45); domenica 22 marzo(12.30),alle 15,alle 18 ealle 20.45. La 29a giornata, dopo la pausa nazionali, tra il 4 e il 6 aprile:in quest'ordine al sabato;(12.30),(15),(18),(20.45) la domenica;al lunedì.

Da lì, la calendarizzazione potrebbe essere la seguente: 30a giornata nel sabato di Pasqua, 11 aprile; 31a giornata nel weekend tra il 17 e il 19 aprile; 32a giornata infrasettimanale tra il 21 e il 23 aprile; 33a giornata tra il 24 e il 26 aprile; 34a giornata tra l'1 e il 3 maggio; 35a giornata il 9 e 10 maggio; 36a giornata infrasettimanale tra il 12 e il 14 maggio; 37a giornata il 16 e 17 maggio; 38a giornata il 23 e 24 maggio. L'incognita maggiore riguarderebbe, a questo punto, la CoppaItalia, con la finale che potrebbe essere posticipata al 27 maggio o al 31 maggio, a seconda dei vari incastri anche con gli impegni delle italiane in Europa.

