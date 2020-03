CALCIOMERCATO INTER LAUTARO BARCELLONA / Lautaro Martinez resta nei pensieri e nei desideri del Barcellona per l'attacco della prossima stagione. I blaugrana sarebbero pronti a fare carte false per avere l'attaccante argentino, il preferito dal connazionale Messi per ringiovanire il reaprto offensivo dei catalani.

Dalla Spagna ieri è rimbalzata della possibile nuova offerta del Barça, che oltre adi euro potrebbe mettere sul piatto anche- pupillo di Conte - e, valutati complessivamente 50 milioni. Le news di calciomercato e gli ultimi aggiornamenti:

Calciomercato Inter: Todibo, Alena e Arthur nell'affare Lautaro

Il cileno e il terzino portoghese, però, sarebbero delle pedine che non ingolosirebbero più di tanto l'Inter, con Marotta che a gennaio ha deciso di non affondare il colpo per il 33enne cileno, preferendogli Eriksen. L'età pesa e non poco nelle valutazioni su Vidal, con i nerazzurri che sulle contropartite preferirebbero dei profili più giovani come scrive 'Tuttosport'. Todibo, Alena (in prestito adesso rispettivamente allo Schalke e al Betis) e Arthur sarebbero i nomi più gettonati tra la dirigenza di Viale della Liberazione, intenzionata a valutare Lautaro 150 milioni di euro rispetto ai 111 della clausola rescissoria valida tra l'1 e il 15 luglio. Sullo sfondo, inoltre, resterebbe un ipotetico ma complesso scambio con Griezmann.