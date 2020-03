CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC INTER / Il nuovo ribaltone in seno alla dirigenza del Milan potrebbe inevitabilmente cambiare il destino sul mercato dei big rossoneri. Boban è virtualmente fuori dalla società di Via Aldo Rossi e con lui anche Paolo Maldini potrebbe finire anzitempo la sua esperienza da Direttore tecnico. Pieni poteri all'Ad Gazidis, con Rangnick in prima fila per sostituire Pioli in panchina la prossima stagione. Le news di calciomercato e gli ultimi aggiornamenti: Clicca Qui!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Galliani tenta il colpo clamoroso

Da Zlatan Ibrahimovic a Gianluigi Donnarumma, diventa un rebus anche il tema rinnovi. Futuro incerto pure sul riscatto di Rebic dall'Eintracht Francoforte e su capitan Romagnoli. Il difensore, come Donnarumma e Ibrahimovic, è assistito da Mino Raiola, con quest'ultimo che non sarebbe convinto del progetto Elliott.

Calciomercato Milan, Ibra lontano: spunta anche l'Inter

L'agente - scrive 'Tuttosport' - potrebbe portare lontano da Milano i suoi assistiti al termine della stagione in corso.

Dal canto suo Ibrahimovic sta riflettendo sul proprio destino e senza Boban e Maldini, che lo hanno rivoluto fortemente in rossonero, potrebbe decidere di terminare la parentesi bis al 'Diavolo'. A pesare sulla scelta sarà anche la competitività futura del Milan, con il piano Elliott-Gazidis legato soprattutto ai giovani. Per lo svedese al vaglio diverse ipotesi: dal ritorno in patria all'Hammarby, club di cui è proprietario, alle nuove avances di Galliani e Berlusconi per il Monza, fino all'ipotesi ritiro. Senza dimenticare, inoltre, una possibile tentazione Inter, con i nerazzurri a caccia di un attaccante per la prossima stagione. Ipotesi però complicata per tanti motivi, con lo stesso Ibra che si è esposto sul suo amore per il Milan al momento del ritorno in rossonero.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, da Ibrahimovic a Donnarumma: le strategie di Gazidis