Emergenza Coronavirus, il premier Conte: "Porte chiuse? Decide il calcio"

EMERGENZA CORONAVIRUS CONTE PORTE CHIUSE GOVERNO / Al termine della lunga riunione di ieri sera tra i partiti, il mondo politico si è aggiornato ad oggi in merito all'emergenza coronavirus. Atteso il nuovo decreto legge per le nuove misure, tra cui potrebbe esserci lo stop alle manifestazioni sportive a porte aperte per trenta giorni. Stando a quanto riportato dal 'Corriere della Sera', nel corso della riunione il premier Giuseppe Conte avrebbe spiegato: "Sarà la Lega calcio a decidere se giocare a porte chiuse o rinviare le partite.

Le scuole? Gli scienziati non hanno ancora chiesto la chiusura totale, anche se non è da escludere".

