Inter, Zhang: "Coronavirus, salute e sicurezza più importanti delle partite"

INTER ZHANG CORONAVIRUS / Le dichiarazioni di Steven Zhang, presidente dell'Inter, contro il presidente della Lega Serie A Dal Pino, hanno fatto scalpore. Violente critiche sulla gestione dell'emergenza coronavirus legata al calcio e sulla riorganizzazione dei calendari. In un'intervista esclusiva alla 'Gazzetta dello Sport', da Londra, il numero uno nerazzurro ha chiarito il suo pensiero. "Salute e sicurezza in questo momento devono essere al primo posto - ha spiegato - Lunedì sera volevo far sentire forte la mia voce, non si può giocherellare in questo momento con i calendari e mettere a rischio il pubblico. Non possiamo prenderci il minimo rischio e voglio farlo sapere ai tifosi di tutte le squadre. Ma credo che qualcuno non lo sappia e qualcuno non lo stia facendo...L'industria dello sport ha grande visibilità, dobbiamo far passare i giusti messaggi.

Non esistono partite e regolarità dei tornei davanti alla salute, bisogna anche opporsi alla volontà delle masse di seguire un evento se non è sicuro. E' un tema che sento molto, in Cina abbiamo avuto per primi l'esperienza di questo contagio e dobbiamo trasferire come gruppoquesta esperienza. Abbiamo attivato subito tutte le procedure per difendere i nostri dipendenti. Il contagio cresce velocemente, non dobbiamo farci prendere dal panico ma prestare grande attenzione".

