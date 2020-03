EMERGENZA VIRUS CONTAGI SERIE A PORTE CHIUSE / Giornata importante quella di oggi per la gestione dell'emergenza coronavirus in Italia. Atteso per oggi il nuovo decreto legge da parte del Governo, sulla scorta delle raccomandazioni del comitato tecnico e scientifico voluto dal premier Conte. Tra le nuove misure sanitarie, possibile stop di 30 giorni alle manifestazioni sportive a porte aperte in tutto il Paese, previste anche norme sul divieto di assembramenti con distanza tra le persone di almeno un metro. Via anche alla rielaborazione del Def con nuove misure economiche. Il bilancio dei contagi sale intanto a 2.260, con 80 morti.

LIVE

20.20 - Arrivano le prime parole del Premier Conte sulla questione sport: "Gi eventi sportivi potranno svolgersi sono a porte chiuse, non sarà consentito giocare davanti ad un pubblico. Sono sospesi, invece, gli eventi all'interno delle zone rosse".

19.45 - La Presidenza del Consiglio del Ministri ha diramato il decreto legge stilato per fafronteggiare l’emergenza Coronavirus vigente in Italia: "sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d)". È inoltre evidenziato che: "Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020".

18.40 - Confermata la chiusura delle scuole dopo il consulto fra il Governo e l'Istituto Superiore di Sanità.

18.05 - Angelo Borrelli, a capo della Protezione Civile, ha fatto il punto sui numeri dell'emergenza Coronavirus in Italia: 2706 casi positivi, 276 guariti, 107 morti

17.40 - Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter ha parlato all'Ansa: "Viaggiamo a vista in attesa di ulteriori provvedimento governativi, ma ora e' importante ritrovarci subito in assemblea ed elaborare una strategia comune per dare regolarità al campionata e garantire la continuità gestionale alle nostra società".

17.20 - Salgono a 130 i casi di coronavirus accertati negli Stati Uniti. Tali dati sono forniti dalle autorità sanitarie federali statunitensi

16.30 - Il governatore della Regione Liguria, Giovanni Toti, arrivando a Palazzo Chigi ha ammesso: "Aspettiamo di sapere cosa dice il governo. Per quanto ci riguarda precauzionalmente le abbiamo chiuse anche questa settimana e credo sia stata una decisione positiva. Se si decide per un altro periodo di tempo, io credo che le regioni siano d'accordo".

Le parole riportate da 'Sky'.

15.30 - Per quanto riguarda la questione Serie A, l'ad dell'Inter Beppe Marotta ha dichiarato: "L'unico modo per portare avanti il campionato è disputare le partite a porte chiuse.

14.39 - "Nessuna decisione ufficiale ancora sulle scuole. Abbiamo chiesto un parere al comitato a scientifico. La decisione arriverà nelle prossime ore": queste le parole del ministro dell'istruzione, Lucia Azzolina.

14.07 - Il ministro dello sviluppo economico, Patuanelli, è in autoisolamento dopo l'incontro con l'assessore lombardo Alessandro Mattinzoli risultato positivo al coronavirus. Patuanelli non ha alcun sintomo e il tampone è risultato negativo.

14.06 - Il governo ha deciso di chiudere le scuole e le università, su tutto il territorio nazionale, fino a metà marzo.

13.48 - Il Ministro dello Sport, Spadafora, ha parlato in merito alla possibilità di giocare a porte chiuse: "Si va verso questa decisione"

12.35 - "Non c'è un focolaio nel Lazio. In tutto sono 22 i casi positivi, di cui 3 gravi". Lo ha riferito il direttore sanitario dello Spallanzani, durante la lettura il bollettino.

12.30 - Il Governo sta valutando la chiusura delle scuole in tutta l'Italia. Ma nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa.

12.20 - E' arrivata l'ufficialità: Napoli-Inter di Coppa Italia è stata rinviata a data da destinarsi.

11.15 - Parla Giovanni Malagò: "Il calcio si deve adeguare a quella che è la realtà sotto gli occhi del paese, non può andare avanti da solo".

10.55 - Al via la riunione tra il premier Conte e i ministri a Palazzo Chigi. In vista il nuovo decreto sull'emergenza.

09.50 - Il nuovo calendario della Serie A per l'emergenza coronavirus, in mattinata Consiglio di Lega per l'approvazione

09.30 - Napoli-Inter rinviata: si attende solo l'ufficialità

09.20 - I punti del nuovo decreto legge del Governo contro il coronavirus

08.45 - Anche Napoli-Inter potrebbe essere rinviata. Attesa per la decisione sul match del San Paolo, seconda semifinale di Coppa Italia.

08.00 - Coronavirus, premier Conte: "Porte chiuse? Decide il calcio". Il primo Ministro passa la palla alla Lega Serie A sulla gestione dell'emergenza in merito alle manifestazioni sportive.

07.50 - Inter, Zhang: "Coronavirus, salute più importante delle partite". Ancora il presidente nerazzurro, in un'intervista alla 'Gazzetta dello Sport', dice la sua sulla situazione caotica del calcio italiano