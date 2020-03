CORONAVIRUS SERIE SILERI / "Stop alle partite oppure si gioca a porte chiuse".

Parla chiaro il vice Ministro della Salute, Pierpaolo, all'uscita di Palazzo Chigi rispondendo ai cronisti presenti che gli chiedevano se nel Dpcm di mercoledì verranno recepite le indicazioni del Comitato scientifico, ovvero la sospensione per un mese di tutte le manifestazioni sportive e non, che comportino affollamento e il non rispetto delle distanze di sicurezza . "Sulle manifestazioni sportive saranno attuate con forza misure di rarefazione sociale - ha sottolineato Sileri, come riporta 'Adnkronos' - Se ci sarà lo stop alle partite? Non ho mai parlato dell’ipotesi di fermare le partite di calcio, anche perché non sono decisioni che mi competono. Di sicuro per ragioni sanitarie bisogna valutare se farle giocare o meno a porte chiuse".