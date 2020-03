JUVENTUS MILAN PREFETTO TORINO / Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia - come comunicato in serata - non si disputerà domani sera come era previsto da calendario. L'emergenza Coronavirus ha spinto il prefetto di Torino, Claudio Palomba, ha prendere questa decisione.

Ecco le sue parole ai microfoni di 'Gazzetta.it': "Nasce un po' da alcune risultanze che sono emerse dall'unità di crisi - ammette - Abbiamo fatto comitato fino a poco fa, non è sempre possibile andare a identificare le persone indipendentemente dalla residenza e quindi i tifosi e le persone possono provenire anche da regioni ad alto contagio, anche se non vi risiedono come studenti o altri lavoratori. Quindi, sentiti anche i ministeri della Salute, dell'Interno e dello Sport, si è concordato la necessità di un intervento che il prefetto può fare in base all'articolo 2 del TULPS.

Si è ritenuto, vista la situazione di differire la partita".

POSSIBILE STO PER ALTRE PARTITE - "Io posso decidere sulla gara del Torino perché per ora non c'è altro in programma - prosegue il prefetto di Torino, Claudio Palomba - Su Juve-Inter non decide il prefetto di Torino ma penso che ci sarà una necessità anche per altre partite che non riguardano queste squadre e basta. Stop di 30 giorni? Non so, ci saranno determinazione che piglierà eventualmente chi ha la competenza".

INTERSCAMBIO - "Il provvedimento richiama la decisione di ieri sulle scuole, che nasce proprio dalla vicinanza... questo interscambio con le zone della Lombardia, sottolineato dagli Amministratori di Novara, in qualche modo ha portato a valutazioni diverse per le scuole e a questo punto anche per la partita di domani".

