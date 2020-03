CALCIOMERCATO LAZIO WANYAMA / Wanyama lascia il Tottenham e il calcio europeo. Il centrocampista keniota, di recente accostato alla Lazio, passa ufficialmente al Montreal Impact, squadra canadese di proprietà di Joe Saputo - patron del Bologna - militante nella Major League Soccer.

"Abbiamo raggiunto un accordo con la squadra della Major League Soccer Montreal Impact per il trasferimento di Victor Wanyama - recita la nota ufficiale degli 'Spurs' - Il centrocampista ha collezionato 97 presenze in tutte le competizioni dopo il suo arrivo dal Southampton nel giugno 2016 e ha segnato sette volte, incluso il gol iniziale nella nostra ultima partita al 'White Hart Lane'. Auguriamo a Victor ogni bene per il futuro".

