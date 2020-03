EUROPA LEAGUE INTER GETAFE / Inter-Getafe, match valevole per gli ottavi di Europa League, si giocherà a porte chiuse a causa dell'emergenza coronavirus.

Lo ha confermato anche il presidente del club spagnolo, Angel: "Cinque giorni fa la UEFA ci ha notificato che la sfida del 'Meazza' del 12 marzo si giocherà a porte chiuse - le sue parole a 'Marca' - Meglio prevenire che curare, mi dispiace per i tifosi ma è una decisione logica in questo momento. Guarderemo la sfida in tv", ha concluso. Intanto la tifoseria organizzata del Getafe ha chiesto, attraverso un comunicato ufficiale, al ministro della Sanità che la gara di ritorno venga disputata a porte aperte - a porte chiuse sarà sicuramente Valencia-Atalanta - vietando quindi l'accesso allo stadio solo ai sostenitori interisti.