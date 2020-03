ITALIA NATIONS LEAGUE MANCINI / "E' un buon gruppo, ma le valutazioni vanno fatte dopo l’Europeo". Così Mancini dopo il sorteggio dei gironi di Nations League 2020 che ha visto l'Italia finire nel Gruppo 1 assieme a Bosnia, Polonia e Olanda.

"Ora la nostra concentrazione è tutta per Euro 2020 - ha aggiunto il CT azzurro ai microfoni di 'Rai Sport' - poi penseremo alla Nations League, magari facendo giocare qualche giovane interessante". Chiosa sull'emergenza coronavirus e sulle furiose polemiche per i recuperi delle partite rinviate, su tutte: "E' un momento delicato, spero che tutto si possa risolvere con maggior tranquillità. Mi spiace per le polemiche, ma possono capitare per il nervosismo generale. Penso che tutto possa rientrare".

