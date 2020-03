CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA / La prossima estate dovrebbe essere quella del divorzio tra Pogba e il Manchester United. Da tempo il francese è ai ferri corti con i 'Red Devils', che ora si starebbero convincendo a lasciarlo andare di fronte però a una proposta congrua. E' possibile, però, uno sconto, con il prezzo a calare fino ai 90-100 milioni visto che sarà difficile se non impossibile proseguire oltre questa stagione che per il Campione del Mondo è stata a dir poco tormentata con l'operazione alla caviglia che lo sta tenendo ancora ai box. Le presenze collezionate sono appena 8...

Calciomercato Juventus, ritorno Pogba non è in discesa.

Non è un mistero che la Juventus lavori da tempo al suo ritorno, forte dell'eccellente rapporto con l'agente del classe '93, vale a dire Mino Raiola. Ma gli ostacoli sono diversi, dalle cifre elevatissime dell'operazione tra cartellino e ingaggio (che tocca i 15 milioni), alla concorrenza rappresentata a quanto pare non solo dal Real Madrid. Per 'Le10Sport', infatti, anche il Paris Saint-Germain 'monitora' la situazione Pogba, in previsione di un possibile assalto nei prossimi mesi. Il club dello sceicco è senz'altro dietro a Juve e 'Blanços' nelle preferenze del calciatore, ma sappiamo che avrebbe i mezzi necessari per piazzarsi in pole.

