p>JUVENTUS CRISTIANO RONALDO MADRE /- attraverso i propri canali ufficiali social - ha voluto aggiornare sulle condizioni della madre: "Grazie per tutti i tuoi messaggi di supporto per mia mamma - si legge su Twitter - Attualmente è stabile e si sta riprendendo in ospedale. Io e la mia famiglia vorremmo ringraziare l'equipe medico che si sta prendendo cura di lei e chiediamo gentilmente che ci venga data un po' di privacy in questo momento".