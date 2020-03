EMERGENZA CORONAVIRUS COMITATO SCIENTIFICO / Sospensione per un mese di tutte le manifestazioni sportive e non, che comportino affollamento e il non rispetto delle distanze di sicurezza. E' questa la proposta del Comitato scientifico che appoggia l'attuale Governo per far fronte all'emergenza coronavirus.

Se adottata, questa misura potrebbe aprire scenari clamorosi, come la sospensione definitiva dell'attuale stagione sportiva, in particolare dellaviste le difficoltà dei club a trovare un accordo per la disputa degli incontri a porte chiuse.

