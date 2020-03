EUROPA LEAGUE SIVIGLIA ROMA CORONAVIRUS / Ipotesi porte chiuse anche in Spagna e per le partite di Champions e Europa League tra i club di Liga e Serie A.

Tra queste anche Siviglia-Roma, con il club andaluso che fa però sapere su Twitter: "Nelle comunicazioni emesse dal Consiglio Superiore dello Sport e dalla Liga non sono menzionate misure eccezionali per la gara di Europa League tra il Siviglia e la Roma. Al momento le nostre partite non sono interessate dal coronavirus".