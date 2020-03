Coronavirus, la Spagna chiude le porte ai tifosi di Inter, Napoli, Roma e Atalanta

CORONAVIRUS SPAGNA INTER NAPOLI ROMA ATALANTA / L'emergenza Coronavirus ha raggiunto anche la Spagna, con 151 casi confermati questa mattina, sette de quali in stato grave. Una situazione che, inevitabilmente, coinvolgerà anche lo sport e, mai come in questi giorni, diverse squadre italiane che disputeranno le loro sfide europee nella penisola iberica.

Il ministro della sanità Salvador Illa, ha annunciato oggi pomeriggio che il Governo diraccomanderà di disputare le partitea porte chiuse, mentre appare certa l'assenza di tifosi (sia di casa che ospiti) per il match tra. Annullati, inoltre, tutti i congressi scientifici che avrebbero portato sul suolo spagnolo decine di professionisti nella sanità da tutto il mondo. All'annuncio di Illa faranno seguito altre misure: al momento, da Madrid, definiscono altamente improbabile che arrivi l’ok alla presenza di sostenitori italiani per le sfide died