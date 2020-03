Nations League, il sorteggio | Italia con l'Olanda

NATIONS LEAGUE SORTEGGIO/ Il 3 settembre del 2020, ripartirà la Nations League, competizione per le selezioni nazionali, nella quale l'Italia di Roberto Mancini si trova in Lega A dopo il girone dello scorso anno con Portogallo e Polonia. Gli azzurri, all'interno della prima Lega, si trovano in seconda fascia con Belgio, Francia e Spagna.

In prima troviamo invece Portogallo, Svizzera, Olanda ed Inghilterra.

LEGA A

Gruppo 1: Italia, Bosnia, Polonia, Olanda

Gruppo 2: Danimarca, Islanda, Inghilterra, Belgio

Gruppo 3: Svezia, Croazia, Francia, Portogallo

Gruppo 4: Ucraina, Germania, Spagna, Svizzera

LEGA D

Gruppo 1: Malta, Andorra, Lettonia, Isole Faroe

Gruppo 2: San Marino, Liechtenstein, Gibilterra

LEGA C

Gruppo 1: Azerbaijan, Lussemburgo, Cipro, Montenegro

Gruppo 2: Armenia, Estonia, Macedonia, Georgia

Gruppo 3: Moldova, Slovenia, Kosovo, Grecia

Gruppo 4: Kazakistan, Lituania, Bielorussia, Albania

LEGA B

Gruppo 1: Austria, Norvegia,Irlanda del Nord, Romania

Gruppo 2: Repubblica Ceca, Scozia,Slovenia, Israele

Gruppo 3: Russia,Serbia,Turchia, Ungheria

Gruppo 4: Galles, Finlandia,Irlanda,Bulgaria