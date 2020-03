COPPA ITALIA JUVENTUS MILAN CONFERENZA SARRI / Torna in campo la Juventus di Maurizio Sarri dopo il rinvio di Juve-Inter e le accese polemiche degli ultimi giorni. Domani sera, alle ore 20.45, i bianconeri ospiteranno il Milan nella sfida di ritorno della semifinale di Coppa Italia. Si riparte dall'1-1 dell'andata, con Pioli che dovrà fare a meno degli squalificati Theo Hernandez, Castillejo e Ibrahimovic. Calciomercato.it vi offre in tempo reale la conferenza stampa di Sarri.

ALBANESE (capo comunicazione) - "La Juventus rispetta qualsiasi decisione verrà presa dalle autorità, la salute pubblica è un interesse primario di tutti. Voglio informarvi che alle 17.30 è stato convocato un incontro dal prefetto, al quale stanno partecipando il questore ed il sindaco. Pertanto vi chiedo di non porre domande su Coronavirus, calendari, porte chiuse e porte aperte che competono alle autorità e non a questa conferenza stampa. Sarri risponderà a domande di campo".

CHIELLINI E BUFFON - "Nelle nostre intenzione la partita di domani ci deve servire ad andare in finale. Abbiamo dei piccoli acciacchi, Chiellini ieri aveva un affaticamento, Buffon un leggero acciacco alla schiena ma oggi ha fatto tutto l'allenamento. Infortuni certi al momento non ce ne sono. Ci sono solo dei piccoli acciacchi, valuteremo domattina".

RONALDO - "I suoi problemi sono di carattere personale. Se domani è disponibile o meno dipende dalla risoluzione o meno dei suoi problemi. La sua eventuale assenza cambia i piani? È palese, non abbiamo un suo sostituto e credo non esista nel mondo. Sicuramente dovremo fare qualcosa di diverso".

KHEDIRA - "Sta meglio, viene da un'operazione non semplice ma sta progredendo bene. Se lo vedremo in campo sarà solo per uno spezzone di gara".

DOUGLAS COSTA - "È in crescita.

Anche lui però non ha i 90 minuti nelle gambe".

ASSENZE MILAN - "Se parliamo di assenze noi siamo stati campioni del mondo quest'anno e non ci siamo mai lamentati, quindi non mi interessa delle loro assenze. Sono una squadra in crescita, se non giochiamo con l'atteggiamento giusto prevedo problemi. Questa qualificazione ce la dobbiamo sudare".

LIONE - "È inutile fare previsioni, bisogna adeguarci a ogni situazione. Non voglio neanche dire come si è allenata la squadra, sembra che porti sfiga. Le partite vanno valutate anche attraverso i risultati: il primo tempo è stato di scarso livello, il secondo è stato migliore e ci è mancato il gol. Abbiamo lavorato su quel che abbiamo discusso dopo la partita, di cercare di muovere la palla molto più velocemente. Ci stiamo lavorando ed è uno degli aspetti sul quale bisogna insistere. Anche i calciatori se ne sono resi conto".

CAOS MILAN - "Se può essere un vantaggio? Penso di no in questo momento, a livello di squadra si sono ricompattati. Non è mai un avversario semplice da affrontare".

CRISI JUVE? - "È una fase in cui ci sono delle difficoltà e si può e si deve fare meglio. Le valutazioni sono fatte anche in considerazione dei risultati, ma le prestazioni spesso ci sono state. Qualcosa di buono è stato fatto anche contro il Lione, poi ci si deve chiedere perché questa mole di gioco non è stata trasformato in occasioni da gol".

CENTROCAMPO E PJANIC - "Meglio Bentancur al centro? Faccio fatica a credere che lo spostamento di 5 metri di un calciatore cambi una squadra. La mia sensazione è che sia cambiato l'atteggiamento, il recupero della palla si è spostato di 30 metri e abbiamo visto un altro tipo di partita. Poi Pjanic è meno brillante rispetto a qualche mese fa, fa parte della normalità ed è fisiologicamente impossibile che il 100% della condizione duri più di 20 giorni. La condizione fisica è solo un alibi per gli allenatori e non è una cosa che fa la differenza".

TREQUARTISTA - "Per noi è sempre un'opzione, la stiamo utilizzando poco ora perché ci costa tantissimo nei due centrocampisti interni. Poi, a livello individuale, sia Dybala che Ronaldo possono giocare tranquillamente con il trequartista dietro".