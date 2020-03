Barcellona, altro caso: parolacce e critiche, il secondo di Setien esagera

BARCELLONA SETIEN MESSI/ Non passa una settimana senza che il Barcellona si renda protagonista di qualche polemica o, nei casi peggiori, di qualche scandalo. Stavolta la tempesta colpisce Eder Sarabia, allenatore in seconda dei catalani, colpevole di essere troppo "intenso" a bordocampo. Come svelato dal programma '#Vamos', l'assistente di Setien si è reso protagonista di critiche pesantissime nei confronti dei giocatori azulgrana durante l'ultimo Clasico col Real Madrid. "Una m***da, una m***a, questa è una m***a. I maledetti passaggi lunghi di m***da", ha gridato dopo un rinvio di Pique, ripetendo le stesse frasi dopo un’azione simile di Ter Stegen.

"Benzema fa quello che c***o vuole", ha detto in seguito, quando il francese continuava a ricevere il pallone a centrocampo legando il gioco del Real Madrid a suo piacimento. Per le ultime---> clicca qui!

Una delle frasi che ha destato più scalpore, secondo 'AS', era destinata a Nelson Semedo: "Non fa niente di ciò che dovrebbe. Inizia a tirare, quando dovrebbe giocare il pallone", ha detto Sarabia, prima per poi bestemmiare. E critiche simili sono arrivate, davanti al mondo, anche a De Jong e Arthur. Un atteggiamento che allo spogliatoio del Barça non sarebbe andato per nulla giù, e che avrebbe spinto Setien a un faccia a faccia per calmare il suo collaboratore. L'allenatore vuole evitare altri problemi con una rosa che, in questa stagione, ne ha già avuti fin troppi.