JUVENTUS DE LIGT INTER DE VRIJ OLANDA/ Intervistato ai microfoni di 'Ziggo Sport', Matthijs de Ligt, difensore centrale della Juventus, ha parlato del suo compagno in nazionale e rivale in Serie A, Stefan de Vrij: "Siamo sempre stati in buoni rapporti, quando a 17 anni mi hanno aggregato con la nazionale maggiore è stato lui a sedersi di fianco a me ed a parlarmi per primo.

De Ligt ha poi aggiunto: "Competizione con l'Olanda? Van Dijk è il miglior difensore del mondo, mentre io e Stefan ci giochiamo l'altro posto, ma non la vediamo in maniera negativa".