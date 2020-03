CALCIOMERCATO LAZIO INTER GIROUD CHELSEA / Durante la finestra invernale di calciomercato, Olivier Giroud è stato ad un passo dal trasferimento in Serie A: l'attaccante francese, dopo essere seguito a lungo dall'Inter, è stato vicinissimo alla Lazio di Claudio Lotito ma l'affare non si è concretizzato nelle ultime ore di calciomercato.

Giroud è rimasto così a Londra ed è tornato ad essere titolare al centro dell'attacco del. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', la Lazio resta vigile sull'attaccante francese, in scadenza di contratto nel 2020. La dirigenza biancoceleste è pronta a ritoccare l'offerta per portare in Italia l'ex Arsenal e Montpellier, ma dovrà vedersela con i soliti club concorrenti. Compresa l'Inter.

