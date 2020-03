CALCIOMERCATO SERIE A ARTETA ARSENAL MAITLAND-NILES / "Deve abbassare la testa e lavorare se vuole continuare a giocare per questo club". Parole decisamente chiare quelle pronunciate da Mikel Arteta. Il destinatario è Ainsley Maitland-Niles, all'inizio della stagione terzino destro titolare di casa Arsenal e ora relegato tra panchina e tribuna.

Il manager basco ha parlato della situazione legata al classe 1997 al termine della sfida di FA Cup vinta contro il. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Da quando Arteta è arrivato sulla panchina dei 'Gunners', Maitland-Niles ha perso il posto in squadra. Il giocatore inglese, sotto contratto sino al 2023, potrebbe però lasciare il club in estate visto il chiaro avvertimento del tecnico basco. Per questo il classe 1997 potrebbe rappresentare un'occasione per diversi club della Serie A. In primis l'Inter, che potrebbe puntare su di lui come volto giovane per la fascia destra, ma attenzione anche al Milan con il club rossonero che potrebbe cercare un nuovo terzino destro. Maitland-Niles inoltre è un profilo ben noto a Gazidis.