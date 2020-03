CALCIOMERCATO INTER ICARDI TUCHEL PSG / Il futuro di Mauro Icardi è tutto da scrivere: nonostante i 20 gol realizzati in stagione con la maglia del Paris Saint Germain, l'attaccante argentino non sta attraversando un grande periodo di forma e così le voci di mercato sono tornate a farsi insistenti. La Juventus monitora con attenzione gli sviluppi della vicenda, l'Inter spera e tifa nel riscatto fissato a 70 milioni a fine stagione. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter, si può giocare lunedì 9 con solo i tifosi bianconeri

Calciomercato Inter, Marotta tifa Psg.

Intervistato dai canali ufficiali del PSG, il tecnico Thomas Tuchel ha parlato così nello specifico di Icardi: “Si tratta di un professionista di alto livello che è arrivato qui senza preparazione ed in ritardo di condizione ma si è adattato velocemente. Da diverse partite gli manca la forma: con lui devi essere paziente, ma sento che presto la troverà. Ha fame di giocare. Ma ho l’impressione che negli ultimi appuntamenti ha trovato la forma e le sue qualità: ha voglia di giocare e questo è un bene”. Parole importanti che faranno sicuramente piacere all'Inter.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, da Aubameyang a Chong | La Premier nel mirino

Inter, il tifos doc Mentana contro Zhang: "Ragazzino miliardario"