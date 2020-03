CALCIOMERCATO MILAN LEAO PAQUETA / Se da un lato le vicende societarie sono tutte concentrate attorno al possibile addio (immediato) di Zvonimir Boban e anche di Paolo Maldini, il Milan deve anche pensare al campo perché domani sera si torna a giocare. All'Allianz Stadium va in scena la semifinale di ritorno tra Juventus e Milan.

I rossoneri si presenteranno a Torino senzae Theoe Stefanosta riflettendo sugli uomini che dovranno sostituirli. Tutte le news di calciomercato e non solo:

LEGGI ANCHE -----> Calciomercato Milan, Capello dirigente: c'è l'annuncio dell'ex allenatore

E se per l'attacco appare certa la presenza di Rafael Leao per rimpiazzare lo svedese, per sostituire Hernandez e Castillejo spuntano due sorprese. A sinistra il favorito sarebbe Davide Calabria, che verrebbe preferito ad un mancino puro come Diego Laxalt. Mentre come esterno destro a spuntarla potrebbe esssere Lucas Paqueta. Il brasiliano sarebbe favorito su Bonaventura e Saelemaekers. E certamente per Leao e Paqueta la gara di domani sarà importante anche in chiave futura. Gazidis è fortemente intenzionato a puntare su un Milan composto da giovani e i due, per caratteristiche, potrebbero rientrare a pieno nel progetto rossonero. Sarà però importante mettersi in mostra, sfruttare al meglio l'occasione e approcciare la gara nella giusta maniera, con l'obiettivo di giocarsi una riconferma.