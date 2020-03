p>JUVENTUS MILAN CRISTIANO RONALDO /è volato in Portogallo, dopo il permesso concesso dalla Juventus, nella sua Madeira dove stamattina è stata ricoverata d'urgenza la mamma a causa di un ictus che l'ha colpita nelle prime ore di oggi . Il calcio ovviamente passa in secondo piano in queste circostanze ma a far parlare è anche l'eventuale presenza o no del portoghese nella semifinale di Coppa Italia in programma contro il. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Secondo quanto riportato dall'emittente televisiva 'CMTV' Ronaldo dovrebbe infatti tornare a Torino domani mattina e per questo potrebbe essere regolarmente in campo all'Allianz Stadium per la semifinale di Coppa Italia contro i rossoneri.

