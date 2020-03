JUVENTUS LIONE PORTE CHIUSE UEFA / Juventus-Lione, ritorno degli ottavi di finale di Champions League, a porte chiuse: è una delle ipotesi che il presidente della squadra francese Aulas ha tirato in ballo nella giornata di ieri a causa dell'emergenza del coronavirus. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport' è un'ipotesi che al momento la UEFA ha smentito categoricamente.

Da Nyon l'ufficio stampa della massima organizzazione calcistica ha precisato che nessuna variazione relativa alle partite è stata al momento programmata e presa in considerazione. Diverso il pensiero invece che arriva dalla Francia. L'emittente 'Rmc Sport' sottolinea come la UEFA starebbe studiando una soluzione che preveda la disputa della gara ma non a Torino. L'idea sarebbe quella di giocare la gara in una città del Sud Italia, con l'ipotesi Napoli che sarebbe in pole position.

