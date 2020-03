JUVENTUS MILAN RONALDO BUFFON / Non solo Cristiano Ronaldo, tornato in Portogallo per trovare la madre, Maurizio Sarri potrebbe fare a meno anche di Gigi Buffon nella sfida di Coppa Italia tra Juventus e Milan. La gara, semifinale di ritorno della competizione, è in programma domani sera a Torino. L'andata, a San Siro, è terminata 1-1.

Come riferisce 'La Gazzetta dello Sport', il portiere non si è allenato con continuità negli ultimi giorni a causa di un problema alla schiena. Buffon spera di poter scendere in campo: oggi ci sarà il test decisivo. In alternativa è pronto. Tutte le news di calciomercato e non solo:

