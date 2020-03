CALCIOMERCATO MILAN CAPELLO BOBAN MALDINI / Il Milan è pronto è all'ennesima rivoluzione: Boban e Maldini potrebbero lasciare subito il proprio ruolo all'interno della dirigenza rossonera, il futuro del club sarà nelle mani di Ivan Gazidis, amministratore delegato. In bilico anche la posizione di Stefano Pioli, che con ogni probabilità lascerà la panchina a fine stagione: l'ex dirigente dell'Arsenal sembra essere orientato con decisone a puntare sull'ex Lipsia, Ralf Rangnick.

Se per la panchina sembrano non esserci dubbi, sono diversi i nomi circolati nelle ultime ore per la dirigenza rossonera. Tra questi anche quello di Fabio Capello. L'ex allenatore del Milan però ha smentito questa indiscrezione, come riferisce l'edizione odierna di 'Repubblica' in edicola questa mattina: "Nessun contatto".

