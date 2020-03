Juventus-Milan, Cristiano Ronaldo vola dalla madre e salta il match

JUVENTUS MILAN CRISTIANO RONALDO / Cristiano Ronaldo nelle prossime ore lascerà Torino e volerà nella sua Madeira dove stamattina è stata ricoverata d'urgenza la mamma a causa di un ictus che l'ha colpita nelle prime ore di oggi.

Lo riferisce 'Sky' secondo cui il campione dellaè atteso in serata a Funchal per stare vicino alla madre Dolores Aveiro che secondo indiscrezioni che rimbalzano dai media locali sarebbe ora cosciente ed in condizioni stabili.

A questo punto è logico pensare che CR7 salterà la semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma domani sera contro il Milan all'Allianz Stadium. Ma in questi casi il calcio passa inevitabilmente in secondo piano. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Madeira, la madre di Cristiano Ronaldo ricoverata d'urgenza