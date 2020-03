Emergenza Corinavirus, ipotesi rinvio per le Olimpiadi 2020

CORONAVIRUS OLIMPIADI 2020 / Il ministro dello Sport giapponese, Seiko Hashimoto, ha annunciato che a causa dell'emergenza Coronavirus si prenderà in considerazione l'ipotesi di rinviare le Olimpiadi alla fine del 2020. Stando all'accordo fra Giappone e Cio, i Giochi devono tenersi entro il 2020, senza specificare la data. Al momento sarebbero previsti dal 24 luglio al 9 agosto e Hashomoto, come riportato da 'Indipendent' ha affermato: "Il contratto prevede che i Giochi si tengano entro il 2020.

Questo potrebbe essere interpretato come una possibilità di spostarli, ma stiamo facendo tutto il possibile per far sì che si svolgano come previsto".

