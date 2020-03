Napoli, presentato un nuovo progetto di beneficenza: tanti memorabilia all’asta

NAPOLI BENEFICENZA ASTE / Alessandro Formisano, head of operations della SSC Napoli, è intervenuto in conferenza stampa da Castel Volturno presentando un progetto di beneficenza della società azzurra: “Il Napoli ha sempre fatto la sua parte sulla responsabilità territoriale, ma con tante iniziative silenziose, a fari spenti, mentre altre sono state più pubblicizzate, come il ‘progetto Tutor’ organizzato con la Curia, che ha permesso a migliaia di bambini di giocare lontani dalla strada.

Il progetto che presentiamo oggi prevede che il 100% del ricavato sarà devoluto al soggetto destinatario dell’operazione. In questi anni siamo stati avvicinati da varie organizzazioni, per quanto meritevoli, con una macchina organizzativa che aveva dei costi. L’altro elemento fondamentale è che questo progetto si pone come obiettivo fondamentale non tanto uno di carattere economico, ma di accendere un faro sulla generosità di tutti.

Ci arrivano richieste da ogni parte d'Italia da associazioni di volontariato praticamente sconosciute: l'intento di questo progetto non è solo quello di donare soldi, ma di accendere riflettori su queste attività.Il progetto Charity si svolgerà esclusivamente online, consolidando le attività di beneficenza verso associazioni sul territorio campano e non solo. Metteremo insieme delle aste online e il loro intero ricavato sarà devoluto alle stesse associazioni no profit, che avranno modo di essere pubblicizzate sui nostri canali e di essere conosciute. Ad ogni partita casalinga sarà messo all'asta uno o più memorabilia della stessa, tra maglie, guanti, palloni, scarpette ed altre, tra quelle che hanno fatto la differenza. L'operazione si svilupperà in collaborazione con Ebay, che collaborerà a versare l'intero importo delle aste all'associazione no profit, e l'intenzione è di allargarla alla stagione 20/21, magari anche alle gare in trasferta".

