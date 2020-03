CALCIOMERCATO MILAN PIOLI DIMISSIONI / Non solo il caos rinvii in Serie A. Sono ore roventi anche in casa Milan per il ribaltone che si preannuncia ai piani alti del club rossonero e che potrebbe non fermarsi al solo addio imminente di Zvone Boban. Anzi. In bilico c'è anche la posizione di Paolo Maldini e attenzione a quello che può accadere con il tecnico Stefano Pioli. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Ufficialmente l'allenatore non è stato sfiduciato, ma la ricerca intensa di un nuovo tecnico conferma le intenzioni della proprietà e dell'Ad Gazidis di voltare pagina a fine stagione.

Sempre che la situazione non precipiti ancor prima. Il quotidiano 'Tuttosport' infatti sottolinea come la scelta di Pioli per la panchina rossonera sia stata sostenuta proprio da Boban, Maldini e Massara. Con il cambio al vertice imminente, anche l'allenatore si trova ad un bivio e sul tavolo ci sono tutte le ipotesi, anche quella delle dimissioni immediate. Non certo il migliore dei modi per preparare la sfida di Coppa Italia contro la Juventus.

