Serie A e non solo: la programmazione DAZN del fine settimana

SERIE A LIGA LIGUE 1 SERIE B DAZN / Saranno come sempre tre le partite di Serie A trasmesse in esclusiva da DAZN sulla propria piattaforma di streaming. Si parte sabato sera con l'anticipo della 27/a giornata tra Spal e Cagliari: una gara ricca di motivazioni con gli estensi a caccia di punti salvezza e i sardi vogliosi di ritrovarsi dopo l'esonero di Maran. Lunch match estremamente interessante domenica tra Fiorentina e Brescia, mentre a chiudere il quadro delle sfide di A su DAZN ci penserà l'Inter di Conte alle 15 contro il Sassuolo, a meno di clamorosi e nuovi stravolgimenti del calendario.

Imperdibili anche le gare di Serie B con le interessanti sfide

L'ampio palinsesto di DAZN comprende però anche campionati esteri come Ligue 1 e Liga per seguire da vicino il super duello che tiene col fiato sospeso la Spagna tra Real Madrid, tornato in testa dopo il 'Clasico' e Barcellona. I 'blancos' saranno di scena contro il Betis, mentre i blaugrana ospiteranno la Real Sociedad. In Francia invece gli occhi sono sempre puntati sul Paris Saint Germain delle stelle Neymar, Mbappe e Icardi che sarà di scena sul campo dello Strasburgo sabato pomeriggio. Ampio spazio anche ad altri sport come sci alpino e biathlon oltre alla Serie A di basket.