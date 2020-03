Inter, dichiarazioni al veleno di Zhang: aperta l'inchiesta

INTER CHANG PROCURA FIGC DAL PINO INCHIESTA / "Pagliacci!" grida il presidente dell'Inter, Zhang con una storia sul suo profilo ufficiale. Un lungo messaggio quello postato ieri dal numero uno nerazzurro che non poteva non far discutere. Le conseguenze non si sono infatti fatte attendere.

Come riportato dall'Ansa la Procura della Federcalcio ha aperto un'indagine sul durissimo attacco di Steven Zhang al presidente della Lega calcio Paolo. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Parole al veleno quelle del presidente dell'Inter che non ha chiaramente gradito il susseguirsi degli ultimi avvenimenti legati all'ultimo fine settimana che hanno portato al rinvio della sfida contro la Juventus dopo l'iniziale via libera a porte chiuse. Accuse pesanti quelle rivolte al numero uno Dal Pino, che hanno quindi portato alle primissime conseguenze. Per quanto riguarda la data del possibile recupero invece dopo l'ultimo consiglio federale straordinario di ieri è arrivata la risposta di Beppe Marotta che ha preannunciato l'intenzione di non accettare il rinvio della sfida con la Juve il prossimo lunedì.

