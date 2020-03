Emergenza Coronavirus, in Premier League ipotesi porte chiuse

CORONAVIRUS PREMIER LEAGUE PORTE CHIUSE / L'emergenza legata al Coronavirus si è già propagata anche al mondo del calcio con relativo caos creato soprattutto a ridosso dell'ultimo weekend di Serie A. Una situazione che complessivamente però non sta passando inosservata nemmeno all'estero, ed in particolare in Inghilterra. Secondo quanto riportato da 'Daily Telegraph' e 'Daily Mail', infatti ci sarebbe già stato un incontro tra FA, Premier League ed English Football League per discutere della possibilità di giocare le partite senza tifosi.

Nel peggiore dei casi preferirebbero infatti disputare le gare a porte chiuse piuttosto che annullare il finale di un campionato dominato in lungo e in largo daldi Klopp. Tutte le news di calciomercato e non solo:

