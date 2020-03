NATIONS LEAGUE GUIDA SORTEGGI / La prima edizione della Nations League fu un vero e proprio trionfo del Portogallo di Cristiano Ronaldo che superò Svizzera ed Olanda nella fase conclusiva. Oggi pomeriggio ad Amsterdam alle ore 18.00 si terranno i sorteggi della seconda edizione della competizione europea per nazionali che come obiettivo si propone sempre quello di ridurre al minimo le amichevoli. La fase a leghe si disputerà tra settembre, ottobre e novembre 2020, mentre la fase finale è in programma nel 2021 e gli spareggi validi per la retrocessione a marzo 2022. Sulla base del ranking UEFA per nazionali sono suddifise in 4 leghe le 55 federazioni partecipanti. Saranno 16 le squadre assegnate alle Leghe A, B e C. Mentre 7 quelle della Lega D. Cambia dunque anche il formato dei gironi che prevederà in Lega D solo due gruppi. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Nations League, come funziona il sorteggio

Il sorteggio inizia con la Lega D e la Fascia 2, che contiene tre bussolotti.

Le squadre vengono assegnate ai gironi in ordine discendente, da D1 a D2 per poi proseguire con la fascia 1. Il sorteggio delle altre leghe seguirà quindi una procedura simile e verranno applicate tre limitazioni: geopolitiche, climatiche e di viaggio. Le squadre si affronteranno quindi in casa e in trasferta con le quattro vincitrici dei gironi della Lega A che si qualificano per la fase finale di UEFA Nations League a giugno 2021, che prevede semifinali, finale terzo posto e finale.

Le vincitrici dei gironi delle altre tre leghe conquistano la promozione, mentre le ultime classificate nei gironi della Lega A e B retrocedono. Le compagini di lega C che dovranno retrocedere verranno invece decise con gli spareggi a marzo 2022.

IL CALENDARIO DELLA NATIONS LEAGUE 2020-21