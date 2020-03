CALCIOMERCATO NAPOLI ALLAN VERETOUT ROMA / Dopo aver preso Demme e Lobotka a gennaio, la rivoluzione a centrocampo del Napoli non sembra ancora del tutto completa. I due nuovi acquisti si stanno inserendo alla grande, eppure per la prossima estate non dovrebbero mancare le sorprese.

L'edizione odierna de 'Il Mattino' evidenzia infatti con il club disia tornato a seguire Jordansoprattutto in caso di addio di. Il centrocampista francese, riscattato da pochi giorni dalla Roma, sarebbe dunque ancora nel mirino della società partenopea che lo ha seguito parecchio ai tempi della Fiorentina. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Per una ventina di milioni, secondo il quotidiano campano, l'operazione potrebbe anche andare in porto. Con lo stesso Veretout un anno fa era tutto fatto ma la mancata partenza di Allan, che potrebbe salutare in estate, fece saltare l'affare.

