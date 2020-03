Calciomercato Inter, per il post Handanovic ecco una nuova possibilità

CALCIOMERCATO INTER POST HANDANOVIC DE GEA MANCHESTER UNITED - L'errore grossolano, che ha consentito a Calvert-Lewin di pareggiare per l'Everton di Carlo Ancelotti, è l'ultimo di una lunga serie e, adesso, anche la sua posizione viene messa in dubbio. Stiamo parlando di David de Gea, numero uno del Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer, Il 29enne portiere dei 'Red Devils' e della Nazionale spagnola, non sta vivendo una grande stagione e, secondo il 'Daily Mail', i dirigenti inglesi stanno valutando la sua posizione. In rampa di lancio c'è il 22enne Dean Henderson, estremo difensore in prestito allo Sheffield United ma di proprietà della società di Manchester e in questo mese saranno avviati i colloqui per il rinnovo contrattuale, attualmente in scadenza nel 2022, e discutere di quello che sarà il futuro.

Il Nazionale inglese Under 21 ha l'ambizione di poter essere la prima scelta dello United e questo metterebbe ancora più in discussione il futuro di de Gea.

Allo spagnolo potrebbe pensare l'Inter, alle prese con le valutazioni per il post Handanovic, 35enne numero uno e capitano dei nerazzurri. Con la società inglese, il club di Suning ha già concluso due affari importanti come l'ingaggio di Romelu Lukaku in estate e di Ashley Young a gennaio. L'ostacolo più grande, però, è rappresentato dall'altissimo ingaggio che l'ex Atletico Madrid percepisce, dopo il prolungamento di contratto fino al 2023 firmato nel settembre scorso: 21 milioni di euro circa a stagione. Cifre decisamente fuori dalla portata non solo dell'Inter, ma della maggior parte dei club europei. In ogni caso, se la situazione dovesse precipitare allo United per de Gea, le cose potrebbero cambiare radicalmente. È bene precisare, però, che allo stato attuale, si tratta solo di una possibilità e Solskjaer appare intenzionato a trattenere il suo portiere a Manchester ancora per molti anni.