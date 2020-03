Napoli, la Spagna chiama Callejon. Ma non è ancora finita

NAPOLI CALLEJON / Giorni di grande lavoro anche sul calciomercato per il Napoli che pianifica il futuro. Dopo la svolta con l'accordo per il rinnovo di Mertens, sul tavolo ci sono anche molte altre questioni importanti, da Milik a Zielinski passando per Callejon.

Lo spagnolo, così come Mertens, è in scadenza di contratto a fine stagione ed il suo destino è ancora da decifrare.

Dalla Spagna si fa sempre più insistente il pressing di due società importanti come il Valencia e il Siviglia, entrambe interessate all'esterno azzurro e che stanno cercando di riportarlo nella Liga sette anni dopo. L'addio però non è ancora sicuro. Anzi, restano spiragli per il rinnovo.

