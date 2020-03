CALCIOMERCATO JUVENTUS EMERSON PALMIERI ALEX TELLES LAMPARD CHELSEA PORTO - La corsia sinistra difensiva della Juventus dovrà, necessariamente, essere rinforzata nella prossima sessione di calciomercato. Attualmente, la rosa a disposizione dell'allenatore Maurizio Sarri può contare sul solo Alex Sandro in quel ruolo, oltre agli adattabili Mattia De Sciglio e Danilo. Una situazione che porterà, inevitabilmente, il chief football officer bianconero, Fabio Paratici, a lavorare in quella direzione. E sono tanti i nomi che circolano già da diverse settimane. In particolare, il mirino è puntato su Emerson Palmieri, 25enne terzino italo-brasiliano del Chelsea, visto in Italia con la maglie del Palermo e della Roma dal 2014 al 2018, anno del passaggio in Premier League. Dopo una prima parte di stagione da titolare, il manager Frank Lampard adesso gli sta preferendo Marcos Alonso e potrebbe anche decidere di lasciarlo partire in estate, a fronte di un'offerta importante.

Calciomercato Juventus, il Chelsea piomba su Alex Telles

L'altro nome in comune tra Juventus e Chelsea è quello di Alex Telles. Dal Portogallo arrivano notizie interessanti: il 27enne esterno brasiliano, con passaporto italiano, non sarebbe propenso a prolungare il contratto col Porto, in scadenza nel 2021, e il club lusitano si vedrebbe costretto a cederlo in estate per evitare di perderlo a zero. E, secondo il 'Sun', proprio i 'Blues' sarebbero pronti a fiondarsi sull'ex calciatore dell'Inter per sostiture Emerson Palmieri. Ma anche i bianconeri sono accostati da tempo a Telles che potrebbe rappresentare un vero e proprio affare, vista la situazione contrattuale. E potrebbe profilarsi una nuova operazione col Porto, dopo quella che ha portato Alex Sandro a Torino nel 2015. Le valutazioni dei due terzini sono quasi simili e si aggirano sui 25 milioni di euro: vedremo chi la spunterà, la sfida è aperta.