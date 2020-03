CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA SANCHO MANCHESTER UNITED / La Juventus ha in mente un mercato grandi firme per la prossima stagione. Il CFO Paratici è all'opera per innesti di primissimo piano in tutti i reparti. Resta vivo tra gli altri il sogno Pogba, con il centrocampista francese che sembra determinato a lasciare il Manchester United nonostante i recenti segnali distensivi verso i Red Devils. Secondo 'Tuttosport', una mano ai bianconeri potrebbe arrivare dall'intenzione degli inglesi di acquistare Jadon Sancho, a sua volta obiettivo dei campioni d'Italia.

Per finanziare l'acquisto del giovane attaccante dal, lo United dovrebbe necessariamente dare il via libera ad una cessione top. Il nome di Pogba sarebbe, giocoforza, in cima alla lista.

