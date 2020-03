Calciomercato Inter, svolta Sanchez 'grazie' a... Mertens

CALCIOMERCATO INTER SANCHEZ / Estremamente difficile, ma non impossibile. E ora c'è anche un motivo in più per pensare ad una possibile permanenza di Alexis Sanchez all'Inter al termine di questa stagione. Arrivato in prestito secco dal ManchesterUnited, che contribuisce in maniera importante al pagamento del pesante ingaggio, il cileno a causa di infortuni e ritardi di condizione fin qui non ha pienamente convinto ma il futuro resta ancora da decifrare. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

L'Inter, infatti, da settimane stava lavorando al possibile colpo Dries Mertens a parametro zero.

In scadenza di contratto, il belga delera l'obiettivo per l'estate ma il rinnovo ormai imminente blocca i piani nerazzurri e rimescola le carte. Così, secondo 'Tuttosport', si riaprono spiragli per Sanchez che però deve chiudere la stagione con un super rendimento per convincere l'Inter ad investire cifre così importanti su di lui. Con lo United, infatti, è ancora in vigore un contratto fino al 2022, logico pensare quindi che i 'Red Devils' possano chiedere almeno 20-25 milioni di euro per privarsi dell'ex Arsenal, Barcellona e Udinese. L'altro nodo poi è relativo all'ingaggio da 12 milioni di euro all'anno, che a Milano dovrebbe almeno dimezzarsi.

