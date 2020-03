Milan, accordo con Rangnick ma Pioli può restare

CALCIOMERCATO MILAN RANGNICK PIOLI / Il nuovo corso del Milan è ormai deciso: pieni poteri a Ivan Gazidis, con Ralf Rangnick pronto a legarsi ai rossoneri. Ha vinto la linea dell'amministratore delegato, si ripartirà dal tedesco ex Lipsia. La 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola riporta i termini dell'accordo ormai in dirittura d'arrivo: Rangnick ha stretto con Elliott un'intesa triennale, con opzione per il quarto anno. Ma sul ruolo che il 61enne svolgerà una volta arrivato al Diavolo, c'è ancora una incognita.

Non è da escludere una figura, per lui, da plenipotenziario, con affiancamento di un dirigente di livello per il mercato e Stefanoancora in panchina. L'attuale tecnico rossonero potrebbe anche guadagnarsi la conferma, con un finale di stagione in crescendo, confermando i progressi già intravisti nell'ultimo periodo.

