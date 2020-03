EMERGENZA CORONAVIRUS GOVERNO CONTAGI SERIE A / Prosegue l'emergenza coronavirus nel nostro Paese. Il bilancio al momento, stando al bollettino della Protezione Civile, è di 1835 contagiati, 52 persone decedute e 149 guarigioni. Attese nuove misure da parte del Governo, il Premier Conte pensa ad una manovra anti-virus, stasera in programma una riunione di tutti i partiti.

LIVE

00.14 - Sileri, vice Ministro della Salute: "Sulle manifestazioni sportive saranno attuate con forza misure di rarefazione sociale Stop alle partite o si gioca a porte chiuse".

23.45 - Il prefetto di Torino, Claudio Palomba, spiega i motivi che hanno portato al rinvio di Juventus-Milan, che si sarebbe dovuto giocare domani alle 20.45 nel capoluogo piemontese: "Non è sempre possibile andare a identificare le persone indipendentemente dalla residenza e quindi i tifosi e le persone possono provenire anche da regioni ad alto contagio, anche se non vi risiedono".

21.40 - Il prefetto di Torino ha disposto il rinvio di Juventus-Milan. La semifinale di ritorno di Coppa Italia non si giocherà domani sera nel capoluogo piemontese. Già in serata è previsto il ritorno a Milano del club rossonero, che si trovava a Torino.

20.57 - Comitato scientifico ha proposto la sospensione per un mese di tutte le manifestazioni sportive e non, che comportino affollamento e il non rispetto delle distanze di sicurezza.

20.30 - Si fa strada l'ipotesi rinvio per Juventus-Milan. La partita, valevole per la semfinale di ritorno di Coppa Italia, potrebbe non giocarsi, come da programma, nella serata di domani

20.18 - Inter-Getafe dovrebbe giocarsi a porte chiuse. Il match, valevole per l'andata degli ottavi di finale di Europa League, senza pubblico: è questa la news che arriva dalla Spagna

18.55 - Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, fa il punto sull'emergenza: 2.263 i malati per coronavirus in Italia, con un incremento di 428 persone rispetto a lunedì e 79 i morti, 27 in più. 160 i guariti.

17.15 - La Regione Lazio ha reso noti alcuni aggiornamenti legati all'emergenza Coronavirus: 5 nuovi casi positivi.

2 legati al nucleo di Pomezia, 1 dall'Iran, 1 collegato a Bergamo ed infine 1 con link epidemiologico al nord Italia.

15.30 - La Uefa nega l'ipotesi di poter disputare a porte chiuse la sfida di Champions League tra Juventus e Lione

15 - La partita Juventus-Inter potrebbe disputarsi lunedì sera con le porte aperte per i soli tifosi bianconeri.

13.30 - Il ministro dello Sport giapponese, Seiko Hashimoto, ha annunciato che a causa dell'emergenza Coronavirus si prenderà in considerazione l'ipotesi di rinviare le Olimpiadi alla fine del 2020.

13.15 - L'UEFA ha ufficialmente istituito un gruppo di lavoro che si concenterà sull'impatto dell'emergenza Coronavirus sui campionati europei e cercherà di aiutare le Leghe a trovare una soluzione per il problema dei calendari.

13.00 - La regione Liguria conferma che una donna anziana di 86 anni ricoverata al Policlinico San Martino di Genova per infezione da Coronavirus è deceduta la notte scorsa.

12.30 - A 'Radio 24' ha parlato Francesco Passerini, il sindaco di Codogno: "Non ho mai ricevuto una chiamata dal governo per sentire come stavamo. Dal governo più del decreto di chiusura purtroppo non abbiamo visto ne' sentito nessuno. Va riconosciuta una grande presenza della Regione Lombardia".

12.00 - Emergenza Coronavirus anche in Premier League dove prende corpo l'ipotesi di giocare a porte chiuse.

10.45 - "Ad oggi non ci sono focolai nel Lazio e non ci sono cittadini residenti a Roma positivi al Covid-19". L'annuncio arriva da una nota dell'assessorato alla Sanità e all'Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio, che spiega che dall'analisi dei casi di Pomezia sarebbe emerso un collegamento con quanto avvenuto in Lombardia.

9.30 - Secondo test sui giocatori del Ludogorets, dopo la trasferta a Milano con l'Inter, negativo. L'annuncio arriva dal sito ufficiale della squadra bulgara.

9.25 - Anche Papa Francesco si è sottoposto al tampone per il coronavirus. Il Pontefice, riporta il 'Messaggero', da giorni è alle prese con raffreddore e tosse, ma il tampone ha dato esito negativo.

8.35 - Juventus-Inter, nuovo no di Marotta alla data del 9 marzo: accordo ancora lontano per il nuovo calendario di Serie A